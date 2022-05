Rei do tráfico de droga em Inglaterra detido pelo SEF em Lisboa

Alex Male, um inglês de 30 anos que constava da lista dos 10 criminosos mais procurados do Reino Unido por suspeitas de tráfico agravado de droga, branqueamento de capitais e posse de arma ilegal, foi preso no sábado à noite pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa.



Desembarcou de um voo de Espanha e ia apanhar outro com destino a Istambul, Turquia. No controlo documental, os inspetores do SEF cruzaram os dados do suspeito, que usava um passaporte de outra pessoa, com bases internacionais, e detetaram existir contra o mesmo um mandado internacional.





Deve ser esta segunda-feira presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para confirmação da extradição. Male, que tem o corpo coberto de tatuagens, dominava o tráfico na zona Sul de Inglaterra.Pelo menos desde 2020, após ter escapado à custódia policial durante uma operação de combate ao Encrochat - uma aplicação informática de comunicações encriptadas, usada por criminosos -, que era procurado.Geria, a partir de Marbella, Espanha, uma rede de tráfico de cocaína e drogas sintéticas, branqueando grandes quantidades de dinheiro.