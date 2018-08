Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Resgatado casal que se perdeu no Gerês

Bombeiros e GNR de Montalegre participaram no resgate.

Os bombeiros de Montalegre e a GNR resgataram esta noite um casal que se perdeu perto da cascata de Pitões das Júnias, no Parque Nacional da Peneda Gerês, disse fonte dos voluntários.



O alerta foi dado pelas 19h00 e para o local foram mobilizados 12 operacionais, com três viaturas, dos bombeiros de Montalegre e da GNR.



O segundo comandante da corporação de Montalegre, Miguel Monteiro, disse à agência Lusa que o casal estava a efetuar uma caminhada e acabou por se perder no meio da vegetação, na zona da cascata de Pitões.



Através do telemóvel conseguiram dar as coordenadas da sua localização e foram, segundo o responsável, facilmente localizados e encaminhados para a residencial onde estão instalados.



A operação demorou cerca de duas horas.



Esta madrugada, também os bombeiros de Salto, também no concelho de Montalegre, resgataram dois jovens, de 22 anos e 24 anos, que entraram por uma estrada florestal, no Parque Nacional da Peneda Gerês, e ficaram com a viatura imobilizada e perdidos.



De acordo com Hernâni Carvalho, comandante dos bombeiros de Salto, concelho de Montalegre, o casal andava a fazer um passeio de carro pelo Gerês e entrou num estradão florestal.



O alerta foi dado às 22h35 de terça-feira para a freguesia de Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro.



Depois de localizados, os bombeiros acompanharam os jovens e ajudaram a colocar a viatura em segurança, na estrada de alcatrão.



O casal entrou por uma zona de acesso vedado a veículos, pelo que acabaram por ser identificados e autuados pela GNR, que esteve no local através de elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro.



Esta operação foi dada como concluída pelas 02h00 de hoje.