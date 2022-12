Não foi só Ivo Lucas que revelou condução desatenta e que culminou com o acidente que vitimou Sara Carreira. Segundo os pais da jovem, que tinha acabado de fazer 21 anos, a fadista Cristina Branco também manifestou falta de atenção, quando bateu na traseira do veículo que circulava a 30 km/h na A1 e cujo condutor acusou álcool no sangue.









Ver comentários