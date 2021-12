Ricardo Salgado chamava “maçãs” e “areias” aos milhões que utilizou para subornar o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, e vários funcionários da petrolífera estatal venezuelana PDVSA. Segundo o Ministério Público (MP) estes códigos serviam para dar ordens de pagamento e movimentar milhões de euros entre contas no Dubai, Suíça e Brasil.