Roman Abramovich escondeu grande parte da fortuna antes da invasão russa da Ucrânia

Roman Abramovich ocultou uma grande parte da fortuna antes da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022 e anteriormente à sanção imposta pelo Governo britânico, a 10 de março do mesmo ano. Em causa estão 760 milhões de libras (cerca de 872 milhões de euros) escondidos através de um complexo esquema de empresas off-shore.

A ocultação foi confirmada pelo Governo do Reino Unido numa circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a 12 de abril, onde foi mencionado o nome de Demetris Ioannides, cidadão cipriota que trabalhou com o oligarca russo nas últimas duas décadas. As autoridades britânicas acreditam que o cipriota foi o responsável pela criação dos esquemas off-shore, para o magnata russo esconder parte significativa do seu património.

Segundo o jornal Público, Abramovich foi naturalizado português a 30 de abril de 2021, tendo obtido o passaporte luso em setembro do mesmo ano, cinco meses antes da invasão russa da Ucrânia. O oligarca russo, que também possui nacionalidade isrealita, obteve a cidadania portuguesa devido à Lei da Nacionalidade, que dá a naturalização aos descendentes de judeus sefarditas que receberam ordem de expulsão no final do século XV. De acordo com aquele jornal, a certificação de Abramovich como descendente de judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) também foi alvo de uma investigação, que começou em janeiro de 2021, mas ainda não obteve conclusões.