Rotunda em Famalicão mostra peças de museu

Objetivos passam por mostrar obras e levá-las ao encontro dos cidadãos.

Por Fátima Vilaça | 11:30

Se as pessoas não vão ao museu, o museu sai à rua e mostra-se às pessoas.



Esta bem podia ser a máxima por detrás da ideia que levou a Junta de Freguesia de Bairro e o Museu da Fundação Castro Alves, em Vila Nova de Famalicão, a inaugurar uma rotunda cultural.



Além de resolver problemas de circulação do trânsito, o novo largo passa a mostrar o espólio cerâmico da instituição. As peças serão apresentadas de forma rotativa para que o acervo possa passar todo por aquele espaço. A Câmara de Famalicão aplaudiu o projeto.



"A ideia de trazer para o espaço público a arte e a cultura é uma ideia fantástica, que embeleza e valoriza a freguesia e estas gentes", defendeu o autarca Paulo Cunha, no domingo, durante a inauguração da rotunda. O autarca evidenciou ainda a "união de esforços entre a autarquia, a Junta de Freguesia de Bairro e a Fundação Castro Alves, na criação da rotunda".



A obra, que implicou um investimento municipal de cerca de 30 mil euros, está localizada numa ligação rodoviária de elevado tráfego automóvel e minimiza o risco de acidentes.



Para o presidente da junta, Rui Alves, "criar a rotunda era uma necessidade para a freguesia e, com o apoio da Fundação Castro Alves, foi possível executar uma obra diferente e única, divulgando o museu e o seu trabalho". Bruno Silva, responsável da Fundação, revelou que, com a obra, o objetivo foi "trazer o museu para a rua, sair de portas e ir ao encontro das pessoas".



O Museu de Cerâmica da Fundação Castro Alves reúne mais de um milhar de peças de arte, que testemunham a criatividade e a qualidade artística dos artesãos da Escola de Cerâmica Artística.



O espaço cultural recebe, todos os anos, mais de 1300 visitantes.