Um homem, de 24 anos, foi detido pela PSP por suspeitas de ter praticado dois roubos com ameaça de uma faca, em Faro.





O primeiro crime ocorreu no dia 29 de novembro. O suspeito, segundo a Procuradoria da República da Comarca de Faro, “encostou uma faca ao pescoço de um funcionário” de um posto de combustível e exigiu ao colega da vítima o dinheiro em caixa. O assaltante fugiu com 100 euros e chocolates. No dia seguinte, o suspeito exibiu uma faca a um estafeta de uma empresa de entrega de refeições e roubou-lhe um telemóvel. O detido vai aguardar julgamento em prisão preventiva.