Rouba mãe por esticão e é detido

Homem, de 28 anos, não tem qualquer ocupação profissional.

Por N.R. | 01:30

Um homem, de 28 anos, foi detido pela PSP, na sexta-feira, depois de ter furtado um aspirador portátil do interior da casa da própria mãe, localizada no bairro do Cerco, no Porto, e por, posteriormente, lhe ter roubado o telemóvel na rua pelo método de esticão.



Depois de ter roubado a própria mãe, o homem fugiu do local mas após diligências acabou por ser capturado pelos agentes da Esquadra da Corujeira, da 3ª Divisão Policial.



O telemóvel e o aspirador acabaram recuperados pelos polícias e entregues à progenitora do detido.



Além dos crimes de roubo e de furto, cometidos contra a própria mãe, o homem é ainda suspeito da prática reiterada de ilícitos criminais contra várias pessoas, residentes nas imediações do bairro do Cerco, assim como crimes cometidos em estabelecimentos comerciais.



O homem, que não tem qualquer ocupação profissional, foi presente a um juiz de instrução criminal, indiciado por roubo e furto, mas não eram ontem conhecidas as medidas de coação aplicadas pelo juiz.