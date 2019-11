Roubo a blindado rende 50 mil euros a ladrões

Dois encapuzados, armados com revólveres, assaltaram ao final da manhã desta segunda-feira uma carrinha de transporte de valores no centro da Charneca de Caparica, Almada. Os ladrões fugiram com duas malas metálicas carregadas com cerca de 50 mil euros.

O veículo blindado, da empresa Esegur, chegou à rua Marco Cabaço pelas 11h00. Os dois tripulantes vinham incumbidos de proceder ao carregamento da caixa multibanco instalada no balcão dos CTT.

À espera estavam dois homens, aparentando cerca de 30 anos. Aguardaram longos minutos pela chegada da carrinha de valores. Teriam a informação de que o veículo blindado iria parar naquele local, o que se confirmou.

Os assaltantes cobriram as caras com gorros passa-montanhas e, mal viram um dos funcionários a sair do blindado com duas malas metálicas nas mãos, avançaram para a vítima.

Com os canos de dois revólveres encostados ao corpo, o funcionário foi obrigado a entregar o dinheiro. Sabe o CM que o montante roubado pela dupla de assaltantes está estimado em cerca de 50 mil euros.

A dupla fugiu a correr em direção a uma rua contígua onde, segundo testemunhas no local que pediram o anonimato disseram ao Correio da Manhã, tinha um automóvel estacionado. Fugiram ainda antes da chegada das patrulhas da GNR.

A investigação foi entregue à Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária, que tem o exclusivo na investigação a roubo de blindados.