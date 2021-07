"Benfica era utilizado para fraudes": SAD lesada por Luís Filipe Vieira

A SAD do Benfica terá sido lesada por Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, em vários negócios de transferências de jogadores, segundo o mandado de detenção a que o CM teve acesso.



Luís Filipe Vieira utilizava o filho, Tiago Vieira, e o empresário Bruno Macedo para fazer lavagens de dinheiro em transferências.





O empresário Bruno Macedo está envolvido no esquema que contava com o apoio de várias empresas no estrangeiro. Osabe que houve dinheiro a ser desviado do Benfica. O clube da Luz é considerado vítima no processo.

Em causa estão três transferências de jogadores: Cláudio Correa, Dérlis González e César Martins. O valor a ser investigado ascende aos 2,5 milhões de euros.



Recorde-se que Luís Filipe Vieira é um dos detidos num processo que investiga suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais. Em causa estarão negócios num montante que ascende os 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado.