Sai da cadeia para assaltar em Lisboa

O homem saiu da cadeia em maio, em liberdade condicional de uma pena por furtos em casas, e lançou-se no mesmo crime. A PSP de Lisboa deteve-o na quarta-feira e já conseguiu ligá-lo a seis assaltos em residências e alojamentos locais um pouco por toda a cidade.De acordo com a Polícia, o homem de 55 anos foi apanhado em Arroios, quando já estava a ser vigiado. Arrombou a porta de um prédio e de uma casa e levou um saco e um computador portátil.Na residência do suspeito foram localizados diversos objetos furtados, nomeadamente relógios e peças de joalharia, cujo proprietário ainda é desconhecido. Foi colocado em prisão preventiva.