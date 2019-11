Saiba tudo o que disse Marcelo Rebelo de Sousa ao sem-abrigo Manuel que salvou o bebé no caixote do lixo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conheceu esta quinta-feira Manuel, o sem-abrigo que salvou o bebé num caixote do lixo em Lisboa."O nosso herói", afirma Marcelo assim que vê Manuel. Com um sorriso, o Presidente questiona de imediato sobre onde pernoita este homem e pede-lhe que conte tudo aconteceu."Pensei que era um gato, era um barulho estranho", conta o sem-abrigo que abriu todos os contentores do lixo antes de encontrar o bebé."Estava mesmo em cima. Estava muito frio e estava sujo, com o cordão umbilical", explica acrescentando que várias pessoas pensaram que estava a vandalizar o caixote quando na verdade estava a tentar retirar a criança do ecoponto. "Eu gritei: 'Ai Jesus'", afirmou Manuel mostrando a Marcelo o local exato onde estava o menino.O Presidente da República questiona o homem sobre a sua vida pessoal. Tem 44 anos, está na rua há quatro meses porque deixou de trabalhar devido a um problema grave na coluna. Manuel trabalhava na construção civil, tem um filho e a mãe está hospitalizada em Coimbra.Marcelo revela que pensou que o sem-abrigo estivesse à procura de algo no contentor. "Eu pensei que você andava à procura de alguma coisa. Foi um felicidade, certamente. Foi uma vida que salvou", afirma o Presidente."Desespero, é a única explicação [para abandonar um bebé no lixo]. Ninguém pode querer matar um bebé. Uma mãe, mesmo desesperada, não pode querer matar um bebé", afirma Marcelo e Manuel responde que foi um choque tudo o que aconteceu.Quando questionado sobre o que se pode dizer a Manuel depois de ter salvo o bebé, o Presidente da República responde: "Agradecer, agradecer. Porque é um exemplo de humanidade. É muito mais que dizer que cumpriu a sua obrigação. É humanidade. Com uma vida que é tudo menos fácil. Quero agradecer-lhe porque não tem preço, foi do coração mas mesmo que quisesse agradecer-lhe não há como. É tão único, tão diferente, tão do fundo do coração. O que é que sentiu?", pergunta Marcelo a Manuel."Senti raiva de mim próprio. Como é que foram capazes de deixar uma criança assim? Sr. Presidente, quero agradecer às autoridades, tanto PSP, Judiciária... foram impecáveis", diz o sem-abrigo.Marcelo fala sobre o local onde vive Manuel, sobre a vida dos sem-abrigo e explica que vai tentar ajuda-lo com a operação à coluna e com a ressonância magnética que está marcada apenas para julho e que é necessária o mais rápido possível para ser feita a operação.Quando questionado sobre o vídeo que mostra o bebé a ser retirado do ecoponto, Marcelo afirma que viu: "Vi mas contado por ele é mais emocionante. Por muito viva que seja a imagem isto contado por ele cara a cara tem outra força... O que sentiu, os sentimentos contraditórios, a raiva, a alegria, a aflição"."É haver aqui duas realidades sociais que se somam. A realidade da criança deixada provavelmente pela mãe, sabe-se lá quem, e ao mesmo tempo a realidade de quem vive na rua. É uma realidade que muita gente esquece, [as realidades] cruzaram-se para salvar uma vida", termina Marcelo.Antes de entrar para o carro Marcelo sussurrou ao ouvido de Manuel: "É um herói. Descreto. Anónimo. Mas é".