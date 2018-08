Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salta de carro em andamento para fugir do marido

Mulher de 35 anos esteve 24 horas escondida num buraco, em Ponta Delgada.

Por Miguel Curado | 12:30

Uma mulher de 35 anos teve de saltar do carro em andamento, e esconder-se durante cerca de 24 horas num buraco onde esteve ao frio e à fome, para fugir do marido que a sequestrou, ao que se pensa com o intuito de a matar. A PJ de Ponta Delgada, nos Açores, prendeu o autor dos crimes.



Foram amigos da vítima a denunciar o caso na passada terça-feira, à PSP de Ponta Delgada. A mulher não respondia às chamadas das pessoas próximas, que também não a encontravam em casa. A investigação foi passada à Polícia Judiciária que, tendo em conta o quadro de violência doméstica vivido na relação, colocou logo em cima da mesa a hipótese de sequestro e tentativa de homicídio. Enquanto as investigações se iniciavam, a vítima estava já sequestrada pelo próprio companheiro, imigrante brasileiro de 40 anos. O autor do sequestro conduziu a mulher para uma zona acidentada da ilha de São Miguel, junto ao mar. Foi neste local, ao final da noite de terça- -feira, que a mulher optou por saltar do carro em andamento.



O marido ainda parou a viatura e perseguiu-a, mas a companheira conseguiu entrar num buraco e esconder-se. Aterrorizada, permaneceu neste abrigo cerca de 24 horas até resolver sair. Populares ajudaram-na, chamando o socorro. Com fome, e em hipotermia, foi transportada ao hospital. A PJ foi informada do paradeiro da vítima e, já na quinta-feira, prendeu o autor do sequestro e tentativa de homicídio. O tribunal decretou-lhe prisão preventiva, até passar a prisão domiciliária.