Secretário de Estado da Proteção Civil que se demitiu é arguido na investigação às golas antifumo

A Polícia Judiciária procura documentos que provem todo este processo negocial. Este processo deveria ter desencadeado um concurso público, mas tal não aconteceu.







"Na sequência do pedido de exoneração, por motivos pessoais, do Secretário de Estado da Proteção Civil, o Ministro da Administração Interna aceitou o pedido e transmitiu essa decisão ao Primeiro-Ministro", lê-se em comunicado do Governo.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a realização de "oito buscas domiciliárias e quarenta e seis não domiciliárias", no âmbito da investigação às golas antifumo. Em causa estão suspeitas de crimes de fraude na "obtenção de subsídios, participação económica e corrupção".



As buscas surgem após a Investigação CM ter revelado as falhas das golas antifumo dadas à população no âmbito do projeto "Aldeia Segura".



O caso das golas antifumo levou em julho o ministro da Administração Interna a abrir um inquérito sobre a contratação de "material de sensibilização para incêndios".