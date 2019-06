SEF desmantela rede de tráfico de mulheres em Aveiro

Mais de 100 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acompanhados de vários procuradores do Ministério Público, avançaram esta manhã para a detenção de um grupo de oito cidadãos romenos, suspeitos de liderarem uma rede que se dedica ao tráfico e exploração sexual de mulheres, também romenas.



Foram realizadas várias buscas domiciliárias tendo em vista a captura dos cabecilhas, e apreendidos carros e dinheiro. A acompanhar as autoridades portugueses encontrava-se uma equipa de investigadores romenos que abriram um inquérito no seu país por branqueamento de capitais.

Ao que a SÁBADO apurou junto de fonte judicial, esta organização está implantada há vários anos na região de Aveiro, mas estende a sua atuação ao longo dos 60km da IC2 que separam a Mealhada de Oliveira de Azeméis.