SEF detém condenado a prisão efetiva que tentava viajar para Cabo Verde

Um cidadão português que devia estar a cumprir oito meses de prisão efetiva foi detido num serviço do Aeroporto de Lisboa quando tentava obter um passaporte temporário "tendo em vista viajar para Cabo Verde", anunciou este sábado o SEF.Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) refere ter conduzido o homem ao Estabelecimento Prisional de Sintra para cumprimento da pena de prisão a que fora condenado.Na mesma nota, o SEF anuncia a detenção, neste caso no Aeroporto do Porto, de dois cidadãos estrangeiros por falsificação de documentos e por permanência irregular em território nacional.Os dois homens foram detidos quando se preparavam para embarcar para Edimburgo, na Escócia.Foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia, que determinou a sua instalação temporária na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, enquanto aguardam os procedimentos tendentes ao seu afastamento de território nacional.