SEF detém em Loures homem procurado por obrigar menor a fazer roubo no Brasil

Igor Patrick da Silva, um brasileiro de 37 anos, foi preso esta segunda feira por uma unidade de elite do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no concelho de Loures. O homem tinha um mandado internacional de captura da Interpol para cumprir cinco anos de prisão em Ribeirão-Preto, São Paulo, depois de, em 2008, ter forçado um menor a fazer um assalto com arma de fogo.



Depois de ter vivido em Inglaterra, Igor estava em Portugal há dois anos, tendo trabalhado como cozinheiro em vários restaurantes. Estava desempregado há cerca de mês e meio e mantinha-se ilegal no País, em fuga ao mandado internacional para a sua captura, emitido pela Interpol. Foi detido na manhã desta segunda-feira, sem oferecer resistência.





Deverá ser agora presente pelo SEF ao tribunal da Relação de Lisboa, para posterior extradição para o país de origem.