SEF detém homem estrangeiro com passaporte falso no Aeroporto do Porto

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, esta quinta-feira, um homem de nacionalidade estrangeira na posse de um passaporte falso que tentava embarcar no Aeroporto do Porto num voo com destino a Birmingham, no Reino Unido.



O homem trazia na bagagem o passaporte verdadeiro tendo sido possível comprovar a verdadeira nacionalidade do indivíduo. O detido vai ser presente no Tribunal Judicial da Maia para validação da detenção e aplicação de medidas de coação.

No mesmo dia, o SEF deteve outro homem no Aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, proveniente de um voo de Toronto, Canadá, sob o qual pendia um mandado de detenção.