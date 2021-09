SEF deteve homem com mandado de captura no aeroporto do Porto

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve no Aeroporto do Porto um homem, de 49 anos, com mandado de captura, quando tentava embarcar num voo com destino ao Reino Unido.O SEF esclarece que o detido, residente em França, era procurado pelas autoridades portuguesas pela prática de crimes de furto simples e de furto qualificado, sobre quem pendia um mandado de detenção.