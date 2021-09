SEF detém dois estrangeiros suspeitos de contrafação de documentos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto do Porto, no dia 19 de Setembro, no controlo de saída do País dois cidadãos estrangeiros que tentavam embarcar nesta data num voo com destino a Manchester – Reino Unido.Cada um apresentou um cartão de identidade italiano com fortes indícios de contrafação pelo que o SEF procedeu à sua detenção. Foi ainda detetado na posse de um deles outros dois documentos de identidade italiano contrafeitos.Posteriormente exibiram os seus passaportes tendo sido confirmada a sua nacionalidade albanesa.Foram presentes no Tribunal Judicial da Maia no dia 20 de setembro, onde foi decretada a medida de coação de condução ao Centro de Instalação Temporário para efeitos de afastamento do Território Nacional, tendo o SEF dado cumprimento aos respetivos mandados judiciais.