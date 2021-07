SEF detém quatro estrangeiros suspeitos de falsificação de documentos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve hoje quatro cidadãos estrangeiros, em diferentes aeroportos, por indícios da prática do crime de falsificação de documentos, anunciou aquele organismo em comunicado.

No Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi detetado um passageiro, no controlo documental de saídas do voo com destino a Londres, que "apresentou um título de residência do Reino Unido com fortes indícios de falsificação".

Esse passageiro foi apresentado no Tribunal de Turno do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas obrigatórias no SEF.