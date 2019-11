SEF detém no Funchal cidadão português sob o qual pendiam três mandados de detenção

Um cidadão português, com três mandados de detenção, foi detido no Aeroporto Internacional da Madeira e levado depois para o Estabelecimento Prisional do Funchal para cumprir seis anos de prisão, anunciou esta terça-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Em comunicado, o SEF adianta ainda que o homem, de 35 anos, que foi intercetado num voo proveniente do Reino Unido, era procurado no âmbito de vários processos judiciais e por ter sido condenado a seis anos de prisão efetiva em cúmulo jurídico pela prática de vários crimes, entre os quais homicídio na forma tentada, com sentença transitada em julgado.Aquando da detenção na segunda-feira, o cidadão foi notificado de todo o conteúdo das diversas decisões judiciais e, após cumprimento do determinado nos mandados de detenção, foi conduzido ao estabelecimento prisional para cumprimento da pena à qual tinha sido condenado.Já no Aeroporto de Lisboa, o SEF indica que intercetou, na semana passada, um cidadão estrangeiro, num voo com destino a Dublin, o qual apresentou um passaporte esloveno falso.Na sua posse tinha ainda um bilhete de identidade esloveno e uma carta de condução eslovena, ambos contrafeitos.No Aeroporto do Porto, foram detetados dois cidadãos estrangeiros, que se identificaram e pretendiam viajar com passaportes da República Checa falsificados.Toda a documentação fraudulenta foi apreendida e apresentada em tribunal com os detidos, de acordo com o comunicado do SEF.