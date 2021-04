SEF extingue-se e passa a denominar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) transforma-se no Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA) a partir desta quinta-feira. Esta informação foi publicada em Diário da República esta quarta-feira e prevê o plano de restruturação do serviço.

"O Programa do Governo prevê a clara separação orgânica entre as funções policiais e administrativas do SEF. Relativamente às funções policiais - nomeadamente, o controlo das fronteiras aérea, terrestre e marítima e a investigação criminal, designadamente relacionada com o tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal -, tal implica uma redefinição do quadro do seu exercício entre os quatro órgãos de polícia criminal que atuam nesta área: a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o SEF e a Polícia Judiciária. Na área administrativa - nomeadamente a de autorizações de residência, renovações de autorizações de residência e em matéria de asilo -, cumpre reforçar a dimensão de intervenção humanista que esta separação de áreas favorecerá, uma vez que Portugal adotou uma política ativa de considerar positiva a vinda de imigrantes para o País", pode ler-se no artigo publicado após aprovação do Conselho de Ministros.