O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) libertou cinco estrangeiros, todos ilegais, que se encontravam retidos numa casa abandonada no Samouco, Alcochete. Estavam sequestrados por um homem procurado por rapto, que os forçava a apanhar amêijoa.





Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o SEF explica que a casa onde os cinco estrangeiros estavam continha diversos anexos ilegais. Os imigrantes tinham pendentes ordens de expulsão emitidas por esta força de segurança. Por isso, a saída dos mesmos do País vai ser executada. O suspeito do sequestro, sabe o, não foi encontrado pelas brigadas do SEF. O homem, também estrangeiro, é alvo de outros inquéritos criminais ainda em curso.