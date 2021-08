Seis pessoas ficaram feridas, esta tarde de terça-feira, numa colisão entre dois carros na Estrade de Alquebre, em Serzedo, no concelho de Vila Nova de Gaia.



O alerta foi dado às 14h51. No local estiveram os Bombeiros da Aguda, Carvalhos e Sapadores de Gaia.





Os feridos foram assistidos no local e transportados ao Hospital Eduardo Santos Silva, com ferimentos considerados ligeiros.As causas da colisão são desconhecidas. A GNR de Arcozelo esteve no local e investiga.