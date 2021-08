Seis pessoas ficaram feridas numa colisão entre três viaturas, esta noite de sexta-feira, em S. Tirso.O alerta foi dado, às 22h25, para um acidente rodoviário, com multivítimas , na estrada nacional 204, em Areias. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de S. Tirso e Tirsenses para o hospital de Famalicão.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Famalicão esteve no local.As autoridades investigam as causas do acidente. Foram mobilizados 24 operacionais e 8 viaturas.