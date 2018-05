Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sessão de sexo acaba em roubo e sequestro

Vítima conheceu na net mulher com quem se encontrava. Ela arregimentou outro amante e, juntos, fizeram levantamentos de 800 euros e compras, com a vítima trancada no carro.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30