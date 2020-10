Sete cães morreram carbonizados e um bombeiro ficou ferido na sequência de um incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde, na Charneca do Lumiar, em Lisboa.





O fogo, que teve início no interior de um barracão, mobilizou uma equipa de 19 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.apurou, o operacional ferido sofreu uma entorse no joelho direito durante os trabalhos, tendo sido transportado para o hospital. A Polícia Judiciária está agora a investigar a origem das chamas.