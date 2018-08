Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete homens detidos por posse de armas proibidas em Valpaços

Polícia apreendeu 15 armas de fogo e cerca de 500 munições de diversos calibres.

Por Lusa | 16:01

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e constituiu como arguidos sete homens suspeitos dos crimes de detenção de armas proibidas e apreendeu 15 armas e 500 munições, em Valpaços, anunciou esta quarta-feira aquela força.



As diligências foram realizadas pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real.



Os arguidos, segundo esclareceu a PJ em comunicado, possuem idades entre os 34 e os 60 anos e atividades profissionais ligadas à construção civil e agricultura.



A Judiciária disse que os homens foram identificados e constituídos arguidos, "pela presumível prática dos crimes de detenção de arma proibida", tendo sido apreendidas, no âmbito da ação, 15 armas de fogo e cerca de 500 munições de diversos calibres.



A PJ referiu ainda que os arguidos vão aguardar em liberdade os posteriores termos do processo.