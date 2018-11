Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete presos por tráfico de droga em Lisboa

Apanhados em flagrante nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré.

Por Miguel Curado | 09:08

Em apenas dois dias (sábado e domingo), a PSP de Lisboa deteve sete homens, entre os 19 e os 44 anos, apanhados em flagrante a vender droga nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré.



Foram apreendidas 140 doses de cocaína, 3,92 gramas de liamba e 180 euros.



Os sete homens saíram em liberdade com TIR e apresentações periódicas à PSP.