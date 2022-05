Uma mulher era usada, em Coimbra, como isco sexual para atrair homens para encontros onde acabavam roubados sob ameaça de faca. Um dos envolvidos, um homem de 27 anos, foi agora detido pela PSP de Coimbra, mas a investigação vai prosseguir e podem vir a ser feitas outras detenções.Segundo um comunicado da PSP, os homens, vítimas deste esquema criminal, eram atraídos para encontros sexuais com uma mulher. Ao chegarem ao local combinado, as vítimas ficavam a aguardar no interior de um prédio. Era nessa altura que eram abordados pelo suspeito, que estava armado com "uma faca de grandes dimensões" e exigia que lhe entregassem todo o dinheiro que tinham, assim como objetos pessoais. A nota da PSP refere diversos casos de roubo na cidade com os mesmos contornos.