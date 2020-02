Simulam roubos de telemóveis para burlar seguros

A PSP identificou e constituiu 112 arguidos, nos últimos dois anos e apenas nas áreas de Odivelas e Loures, por simulação de roubos de telemóveis para burlar os seguros. Os burlões são desmascarados pelos agentes quando estão a apresentar queixa: uns estão demasiado nervosos; e outros acabam por contar histórias impossíveis, explicou aofonte policial.Segundo divulgou ontem a PSP, só este mês foram constituídas arguidas três pessoas. Estes burlões chegam à esquadra dizendo terem sido vítimas de roubo na via pública, sendo-lhes levados os telemóveis - normalmente topo de gama comprados dias antes e com seguro contra roubos. Tentam assim ficar com os aparelhos e conseguir que as seguradoras façam o ressarcimento do valor do bem supostamente roubado.A PSP avisa que estes alertas falsos são, além de burla, falseamento de declarações oficiais. Fazem ainda disparar as estatísticas de crime e obrigam a polícia a dispor meios humanos para investigar e para fazer o trabalho processual.