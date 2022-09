Sindicato da PSP revela que polícias souberam que iam vigiar jogo do Braga com menos de 24h de antecedência

O Sindicato Independente de Agentes da PSP (SIAP) denunciou esta quinta-feira, em comunicado, o facto de os agentes do Comando de Braga daquela força de segurança que irão esta quinta-feira garantir a vigilância do encontro entre o Sporting de Braga e os alemães do Union Berlin, a contar para a Liga Europa, terem sabido apenas com menos de 24 horas de antecedência que estavam escalados para o serviço.

Em comunicado, o SIAP explica que é "recorrente a supressão de folgas dos polícias", não só no Comando de Braga mas noutros pontos do país.

Por isso, o sindicato "exige à Direção Nacional um maior empenho e cuidado no tratamento dos seus polícias, alertando este órgão para a necessidade de adequar as escalas de trabalho ao exercício da profissão, de forma eficaz".