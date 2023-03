A segunda sessão do julgamento de Cláudio Pereira, acusado de assassinar Diogo Pereira, no bar Praxe, em Paredes, a 29 de maio de 2022, ficou marcada pelo testemunho de Igor Oliveira, que também foi baleado, mas sobreviveu.Contou que foi ao bar com Diogo e dois amigos e que acompanhou Diogo à casa de banho. “De repente, vi o Diogo a cair no chão”, disse. Igor recorda ter-se aproximado do amigo e de ter visto outra pessoa que, afirma, ser Cláudio Pereira. “Vi uma arma na mão”, refere, acrescentando não se lembrar do momento em que foi baleado.