STCP pode substituir Resende já em janeiro

Luísa Salgueiro diz que é essencial ter uma alternativa no primeiro dia do próximo ano.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:29

O Conselho Metropolitano do Porto (CmP) aprovou, por unanimidade, desencadear o processo de abertura de um procedimento concursal que permita colocar em Matosinhos um outro operador de transportes, em vez da Resende, a partir de janeiro.



A proposta foi apresentada pela presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que disse não ser possível "esperar pela abertura do concurso grande" para a nova concessão dos transportes na área metropolitana do Porto, prevista para o final do ano. "Para nós, é essencial" ter "uma alternativa à Resende a partir de 1 de janeiro de 2019" e que esta respeite a legislação, frisou a autarca, lembrando os "vários" incidentes/acidentes ocorridos com autocarros daquela operadora no concelho.



O presidente da estrutura metropolitana, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou que uma das hipóteses em cima da mesa é "ampliar o serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP)". "A alternativa em cima da mesa é ampliar o próprio serviço da STCP mas, tem custos" e é preciso perceber "como vamos transferir a operação concessionada à Resende para a STCP", disse Eduardo Vítor Rodrigues. O autarca de Vila Nova de Gaia considerou que, do ponto de vista jurídico, esta lhe parece ser a "solução mais óbvia".



"A Resende é um problema muito complexo", mas este operador privado "não opera só em Matosinhos" e "o que se fizer aqui afeta outros concelhos", sublinhou o responsável, destacando ser necessário acautelar "as coisas" para que não se chegue a 1 de janeiro sem Resende "nem nada".