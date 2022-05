Um homem de 65 anos, do concelho de Felgueiras, causou o acidente em que perdeu a vida, e no qual também morreu uma mulher, de 30 anos. No sinistro, ocorrido ao início da noite de quinta-feira ficaram ainda feridos outros dois homens, de 50 e 33 anos. António Pereira Soares, o condutor, fez toda a Autoestrada do Norte (A1) num Nissan Qashqai e, junto às portagens de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, inverteu a marcha, conduzindo seis quilómetros em contramão até provocar a colisão que cortou a A1 durante quatro horas.