Supremo nega apelos de inspetores no caso de Ihor Homeniuk

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) recusou o pedido de recurso para o pleno, bem como a tentativa de acareação do acórdão condenatório, feitos pelos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) condenados a nove anos de prisão pela morte do ucraniano Homeniuk no aeroporto de Lisboa, em 2020.Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, os arguidos, que se mantêm presos em casa, souberam no dia 19 que o STJ recusou apreciar novamente o acórdão. Na quarta-feira, a mesma instância indeferiu o pedido de apreciação de partes do acórdão. O CM sabe que os arguidos vão recorrer para o Tribunal Constitucional, para travar o início do cumprimento de penas.