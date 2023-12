Supremo Tribunal obriga ‘Wikipédia’ a remover referências a César do Paço

O empresário César do Paço viu o Supremo Tribunal de Justiça dar-lhe razão no diferendo que o opunha ao projeto de enciclopédia livre ‘Wikipédia’. Em causa estavam referências nas páginas daquele portal da internet dedicadas a César do Paço, que o empresário considera uma "violação do bom nome, honra e imagem" dado "constituir uma biografia não autorizada" que contém factos considerados "falsos, insinuações, instigações" que ofendem o seu "bom nome e reputação".Além de condenada a eliminar os conteúdos das páginas, à ‘Wikipédia’ é ainda pedido que identifique "todos os editores que acrescentaram conteúdo" às referidas páginas.A ‘Wikipedia’ existe desde janeiro de 2001 e, recorde-se, é um projeto que pretende criar uma enciclopédia de conteúdo livre que pode ser editada por qualquer pessoa que se registe na plataforma e que disponha de privilégios de editor.Em causa estão, entre outras questões, referências a "factos de índole criminal" alegadamente praticados por César do Paço, ocorridos em 1989, e também a "exoneração" do empresário "do cargo de cônsul honorário de Cabo Verde" e o impedimento de "obter qualquer documento português".Este argumentário havia sido indeferido pelo tribunal de primeira instância. César do Paço exige igualmente a remoção das páginas, em inglês e português, que estabelecem supostas ligações ao partido Chega. A Relação tinha anulado, em junho passado, o acórdão.