O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de uma mulher que tentou matar o marido três vezes. Manteve a pena atribuída pelo Tribunal de Portimão, que a tinha condenado a oito anos e meio de prisão.





O casal, de Montechoro, Albufeira, conheceu-se em 2008, e o primeiro atentado à vida dele foi em 2014, quando um cúmplice dela o baleou com três tiros. Em 2015, a mulher envenenou-o com um produto tóxico e, no internamento, um médico do Hospital de Faro deu-lhe uma dose quase letal de comprimidos, a mando da mulher. O homem sobreviveu e o médico está com pena suspensa.