Surfistas evitam tragédias no mar em Leiria

Os dois pediram ajuda a um surfista e, em conjunto, conseguiram retirar os irmãos da água. Foram depois conduzidos para o hospital de Leiria, o rapaz em estado grave e a rapariga com ferimentos ligeiros.



Quatro horas depois e cinco quilómetros a sul, na praia da Polvoeira, já no concelho de Alcobaça, a história repetiu-se e outro jovem, de 19 anos, ficou em dificuldades.



Porém, os apelos dos banhistas que estavam no areal chamaram a atenção de um grupo de surfistas, de nacionalidade checa, que ajudou o jovem.



"Foi uma situação de risco", disse Maria João Meireles, que se encontrava no areal. "Se não fossem os surfistas, ainda lá estava", rematou.

