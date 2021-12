Um homem de 57 anos, suspeito de agredir a mulher, de 56, guardava várias armas que foram apreendidas, terça-feira, pela GNR.Além de uma arma de ar comprimido e 98 munições, os militares retiraram-lhe um arco e quatro flechas, bem como um frasco com chumbos de caça, quando cumpriam três mandados de busca, no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Valença.