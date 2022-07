A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, que investiga as causas do grande incêndio que entre quarta e quinta-feira destruiu cerca de 400 hectares de mato em Palmela, e feriu 21 pessoas, está na posse de uma fotografia de um alegado incendiário responsável pelo fogo. Além disso, fonte da GNR disse ao CM que foram entregues ao mesmo órgão de polícia criminal uma máscara, isqueiros e diversos objetos que terão sido usados no fogo posto.









