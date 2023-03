Suspeito de canibalismo fica em prisão preventiva até ser encaminhado para os Países Baixos

O tribunal da Relação de Lisboa determinou, ao final da tarde de quarta-feira, que o brasileiro Begoliã Fernandes, de 26 anos, fique a aguardar em prisão preventiva a emissão de um mandato de detenção europeu por parte dos Países Baixos.

Recorde-se que o jovem está indiciado pelo homicídio de Alan Lopes, um compatriota que terá morto à facada no passado domingo, em Amsterdão, na Holanda.

Após a descoberta do corpo, Begoliã Fernandes fugiu para Lisboa, e foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) cerca de 24 horas depois, na segunda-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, quando procurava apanhar um avião para Belo Horizonte, no Brasil.

Na bagagem de porão foi encontrada uma caixa de plástico com carne, que Begoliã Fernandes disse ao SEF ser humana.

Essa investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que aguarda ainda pelo resultado do exame feito aos restos de carne.