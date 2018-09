Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de roubar carro entrega-se na GNR da Batalha

Automóvel já foi entregue ao proprietário.

Por Lusa | 17:34

Um suspeito de furto, de 24 anos, entregou-se no posto territorial da GNR da Batalha, anunciou esta quarta-feira a organização militar.



Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria informa que um homem, de 24 anos, entregou-se na terça-feira no posto da Batalha, tendo sido constituído arguido por furto de veículo.



O homem deslocou-se ao posto, conduzindo um veículo, tendo informado os militares de que não era possuidor de carta de condução e de que nessa madrugada teria furtado, em Leiria, esse mesmo automóvel, refere a nota de imprensa.



"Após apurada a veracidade dos factos, o indivíduo foi detido e constituído arguido por condução de veículo sem habilitação legal para o efeito e pelo crime de furto de veículo", lê-se na nota.



O automóvel recuperado foi entregue ao seu legítimo proprietário.



Depois de presente ao juiz de instrução do Tribunal Judicial de Leiria foi decretada a medida de coação de termo de identidade e residência.