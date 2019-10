Suspeito de tráfico de droga em Sines fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem de 40 anos que a GNR deteve em Sines no domingo, na posse de quase duas mil doses de droga.

O homem foi detido em flagrante numa zona florestal do concelho de Sines, quando esperava por mais pessoas para realizar a transação do produto estupefaciente.

A detenção ocorreu perto do lugar do Casoto, uma zona florestal no interior do concelho de Sines, bastante conotada com o tráfico de droga.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, tinha em sua posse 1847 doses de heroína, 78 doses de cocaína e 75 euros em numerário.

O detido foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva e encaminhado ao Estabelecimento Prisional de Setúbal.