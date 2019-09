Suspeito detido pela PSP após perseguição em Tavira

A PSP de Tavira deteve um homem, de 53 anos, na cidade de Tavira, após uma perseguição a pé. O suspeito tinha fugido ao ser abordado pela polícia por suspeita de tráfico de droga, e foi mesmo encontrada, na sua posse, alguma cocaína.O caso passou-se esta sexta-feira, pelas 15h30, próximo da rua Álvaro de Campos, em Tavira. Devido a queixas feitas por residentes nos últimos tempos de que haveria, naquela zona, situações de tráfico de droga, a PSP tinha intensificado a patrulha naquele local.Ao verem um homem com as características do suspeito das denúncias, os agentes abordaram-no e este fugiu imediatamente. Após de uma perseguição a pé pelas ruas, acabou por ser apanhado minutos depois e foi detido por resistência e coação a agentes da autoridade.Após uma revista, foram ainda descobertas 0,3 gramas de cocaína na posse do suspeito.Apesar da fuga pelas ruas da cidade e da resistência da parte do suspeito ao ser detido, não houve necessidade de qualquer das partes terem de receber assistência médica.Também na sexta-feira, mas na Praia da Rocha, em Portimão, a PSP fez outra detenção, desta vez por suspeita de tráfico de estupefacientes. Numa ação de fiscalização de rotina, pelas 18h00, uma patrulha da polícia deteve um homem de 27 anos que tinha, na sua posse, um total de 24 gramas de haxixe.