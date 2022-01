Suspeitos de assalto a jovens 'apanhados' pela GNR em Fafe

Dois homens foram identificados pela GNR, em Fafe, por suspeitas de terem assaltado dois jovens no centro da cidade, esta quarta-feira à noite.Segundo apurou o, os assaltantes conseguiram roubar dinheiro aos jovens e colocaram-se depois em fuga. Minutos depois do assalto, as vítimas apresentaram queixa no posto da GNR de Fafe e descreveram o sucedido aos militares que rapidamente realizaram diligências para encontrarem os suspeitos.Os dois homens acabaram intercetados pela patrulha da GNR nas imediações da central de autocarros. Foram identificados pelos militares.