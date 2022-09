Suspeitos de fabricar e vender ilegalmente bebidas alcoólicas começam a ser julgados em Aveiro

Vinte arguidos, dos quais 17 pessoas e três empresas, começam a ser julgados, esta segunda-feira, no tribunal de Aveiro, num processo de suspeita de fraude fiscal relacionado com o fabrico e venda ilegal de bebidas alcoólicas na Península Ibérica.Segundo a acusação, do Ministério Público, os arguidos pesaram o estado português em cerca de vinte milhões de euros.Os crimes terão sido praticados entre 2011 e 2014. O esquema permitiu escapar ao pagamento do Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).Em causa estão os crimes de introdução fraudulenta no consumo qualificada, fraude fiscal, fraude fiscal qualificada, detenção de arma proibida, crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares.