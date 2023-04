Suspeitos de matar Fábio Guerra acusados de tentativa de homicídio por agressões a segundo PSP

Luís Lourenço, procurador do Ministério Público no julgamento dos dois ex-fuzileiros acusados de matar à pancada o PSP Fábio Guerra, em março do ano passado, à porta de uma discoteca em Lisboa, pediu esta quinta-feira, nas alegações finais, um mínimo de 20 anos de cadeia para Cláudio Coimbra - um dos agressores.E pediu a alteração: quer mudar a tipificação do crime pelas agressões a um segundo PSP, de ofensas à integridade física para homicídio na forma tentada. Fica a cargo da juíza aceitar, ou não.Para o procurador, Luís Lourenço, é tudo uma questão de semântica. Vadym lamentou em tribunal o que aconteceu - a morte de Fábio Guerra - mas nunca mostrou arrependimento pelos seus atos."Todos lamentamos, mas nenhum de nós fez isto. E de facto ele [Vadym] só lamentou a morte, não lamentou tê-lo feito", realçou o magistrado que nas alegações finais ao processo onde se discute a morte de um agente da PSP à porta da discoteca Mome pediu a condenação dos dois arguidos."Mas há participações diferentes. Vadym deu apenas um pontapé", referiu.Luís Lourenço pediu, ainda, que Cláudio Coimbra fosse condenado a pelo menos 20 anos de cadeia pela morte de Fábio Guerra, não tendo quantificado a pena que pretende que seja aplicada a Vadym.Para o magistrado, os arguidos sabiam que dar pontapés quando as vítimas estavam no chão podia "causar a morte".Há agora um pedido de alteração: o procurador quer mudar as acusações de ofensas à integridade física para homicídio na forma tentada. Fica a cargo da juíza aceitar, ou não.Os pais de Fábio Guerra, mais uma vez, assistiram ao julgamento. Elsa, a mãe, chorou várias vezes quando ouviu o procurador descrever as agressões ao filho: rebentou em lágrimas quando o advogado Ricardo Serrano Vieira, falou da dor que sentem.A sentença ficou marcada para o dia 5 de maio.O procurador queria que uma reportagem da, onde se acompanhou a formação dos fuzileiros, fosse avaliada e adicionada ao processo. No entanto, a juíza não aceitou, já que não a considera um meio de prova.A defesa de Cláudio Coimbra desvalorizou a violência e atirou culpas para os outros. Clóvis, que está em fuga, foi quem criou a confusão naquela noite e a agressão fatal, disse, foi praticada por Vadym.