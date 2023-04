Imagens provam violência do ataque a Fábio Guerra

As imagens são de tal forma claras que Vadym pediu a palavra. “Reconheço-me

nas imagens e fui eu que dei um soco e um pontapé na cabeça de Fábio Guerra.”A confissão do arguido, a par de Cláudio Coimbra - ambos ex-fuzileiros -, acusado de matar em março de 2022 um agente da PSP à porta do Mome, uma discoteca na 24 de Julho, em Lisboa, acontece depois do tribunal ter permitido que os vídeos juntos ao processo fossem visualizados. O que levou a que os pais de Fábio tivessem ficado em lágrimas.

Do lado dos arguidos houve mais frieza, mas também o ex-fuzileiro Vadym Hrynko começou a dar mostras de emoção. Muitas vezes olhou para o chão a evitar as imagens à sua frente: o momento em que batia em polícias, até que ficaram inanimados. E até que um deles, Fábio Guerra, ficou tão gravemente ferido que acabou por morrer.





“Há um rapaz no chão, tentei ajudá-lo. Há outro que cai. Era o Fábio, dirigi-me a ele. O Fábio estava no meu colo e ali ficou”, este é o relato de Afonso, um dos jovens que presenciaram as agressões violentas que culminaram na morte do agente da PSP.